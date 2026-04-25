Un grande match si avvicina a Milano, dove domani sera si sfideranno Milan e Juventus in una partita decisiva per l’accesso alla Champions League. La Juventus, in una fase di stagioni senza trofei, cerca di invertire la rotta. Tra le voci che circolano, spicca quella di un giocatore che ha dichiarato di aver passato sei stagioni senza vittorie e di voler finalmente conquistare un titolo.

Torino, 25 aprile 2026 – La via della Champions League passa da Milano, dove domani sera andrà in scena il big match tra Milan e Juventus. Tre punti di distanza tra le due squadre: i rossoneri sono terzi a quota 66, a -3 del Napoli (con una gara in più). I bianconeri, invece, inseguono in quarta posizione. Con le ultime tre vittorie consecutive, Spalletti e i suoi hanno fatto un balzo in avanti significativo, lasciandosi alle spalle Roma e Como, che distano entrambe 5 lunghezze. Per questo, in caso di un successo domani alla scala del calcio, la Vecchia Signora sarebbe più vicina che mai all'obiettivo finale. Ne è consapevole Gleison Bremer, che è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Bremer scuote la Juventus: “Sono sei stagioni che galleggiamo, io voglio vincere”

POST JUVENTUS - LECCE 1-1 | INTERVISTA BREMER

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