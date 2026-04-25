Un giocatore della Juventus ha dichiarato che la squadra sta attraversando un periodo difficile e che da troppo tempo non ottiene risultati significativi. Ha sottolineato la necessità di tornare a vincere per essere considerati campioni, evidenziando l’obiettivo di ottenere successi concreti e non limitarsi alla partecipazione alle competizioni europee. La sua presa di posizione si inserisce nel clima di attesa e di confronto tra i componenti della squadra.

TORINO (ITALPRESS) – “La Juventus sta galleggiando da troppi anni. E' importante tornare a vincere. Uno per essere considerato campione deve vincere, ed è quello che voglio fare. Ho 28 anni, non ho ancora così tanto tempo. Non bisogna avere sempre l'obiettivo della Champions, bisogna vincere”. Sono ben chiare le parole di Gleison Bremer in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Juventus. Il difensore brasiliano non si è nascosto: “Se ci sono rimpianti? Assolutamente. Non è una stagione positiva, l'obiettivo minimo è la Champions e dobbiamo raggiungerlo, ma ci sono partite in cui potevamo fare molto di più, come potevamo andare più avanti nelle coppe.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Bremer carica la Juve “L'obiettivo non può essere solo la Champions”

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