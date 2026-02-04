Del Piero crede nello Scudetto | La Juve deve puntare al massimo finché la matematica non ti condanna Champions League? L’obiettivo deve essere uno solo

Alex Del Piero torna a parlare della Juventus e non ha dubbi: i bianconeri devono continuare a credere nello scudetto finché le chance matematiche ci sono. Il campione insiste che la squadra deve puntare al massimo, anche se la corsa non è facile. Sul fronte internazionale, Del Piero sottolinea che l’obiettivo principale rimane la qualificazione in Champions League, e non ci sono alternative valide. La Juve si gioca tutto nelle prossime partite, e l’ex capitano si aspetta che i suoi trovino la forza di reagire e di guardare avanti con

Del Piero a margine di un evento parla della Juve e fa il punto sui bianconeri soffermandosi sugli obiettivi della Vecchia Signora. Le parole. In occasione di un prestigioso evento a Milano dedicato alla sinergia tra Haier e la Lega Serie A, Del Piero ha preso la parola per analizzare il momento d'oro della formazione torinese. Il primo pensiero dell'ex capitano è andato inevitabilmente alla rivoluzione tecnica portata dal nuovo allenatore. Secondo Del Piero, il merito principale del mister è stato quello di aver ridato un'anima a un gruppo che sembrava smarrito. « L'impatto di Spalletti è stato importante.

