Bremer suona la carica a Dazn | Inter forte ma noi siamo la Juve Lo scudetto è andato ora l’obiettivo è questo 

Gleison Bremer, difensore della Juventus, ha preso parola su Dazn prima del derby d’Italia di sabato sera contro l’Inter, sottolineando con fermezza che, sebbene i nerazzurri siano una squadra forte, i bianconeri sono la Juve e non si arrendono. Bremer ha spiegato che, con lo scudetto ormai sfumato, l’obiettivo principale della squadra è concentrarsi sulle prossime gare per migliorare la posizione in classifica e mantenere alta la motivazione. Un dettaglio che emerge dall’intervista è la sua determinazione nel voler guidare la Juve verso risultati concreti, anche in un momento complicato.

Gleison Bremer ha parlato ai microfoni di Dazn del derby d'Italia che si giocherà sabato sera con l'Inter e degli obiettivi stagionali. Gleison Bremer ha parlato a Dazn in vista di Inter Juve. Di seguito le dichiarazioni del difensore brasiliano. ULTIMISSIME JUVE LIVE SULL'INTER – «Sappiamo della forza dell'Inter, negli ultimi anni ha fatto già due finali di Champions. Sono una squadra esperta, giocano da tempo insieme, ma anche noi siamo la Juventus. Abbiamo iniziato un percorso con Spalletti, le ultime partite abbiamo dimostrato che potevamo vincere. Contro di loro vogliamo farlo, anche se siamo a casa loro.

