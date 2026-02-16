Fiordaliso, durante l'intervista a “Verissimo”, ha spiegato che vede la vita come una pizza, confrontando se stessa a una pallina che lievita e si trova ora sulla pala. La cantante si avvicina ai 70 anni, che compirà il 19 febbraio, e ha condiviso il suo pensiero sulla prospettiva di vivere ancora alcuni anni. La sua riflessione arriva in un momento di preparativi per il compleanno, mentre si mostra serena e consapevole del passare del tempo.

La vita secondo Fiordaliso. La cantante, ospite di “ Verissimo ” nella puntata in onda domenica 15 febbraio su Canale 5, si prepara a festeggiare 70 anni (li compirà il prossimo 19 febbraio). Un traguardo importante, che in qualche misura la preoccupa e le provoca dispiacere. “I 70 anni me li sento tutti, perché ho un po’ più di stanchezza del solito, ma la testa no, non se li sente. Sono molti 70. Ne ho ancora pochi davanti. Ho già fatto tre volte il giro della Terra. Mi dispiace. Non voglio compierli, non mi piace” rivela a Silvia Toffanin, prima di illustrarle la sua originalissima visione dell’esistenza umana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho ancora pochi anni davanti. La vita è come una pizza, quando nasci sei una pallina che lievita, io ora sono sulla pala”: così Fiordaliso a “Verissimo”

Serena Brancale torna sul palco di Sanremo, ma questa volta con un motivo molto personale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.