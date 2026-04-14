Rocca d’Arce nel caos | 7 milioni per fermare il dissesto idrogeologico

Nel territorio di Rocca d’Arce, in provincia di Frosinone, si registra una crisi infrastrutturale e abitativa causata dai forti fenomeni meteorologici avvenuti tra gennaio e febbraio 2026. Le autorità hanno stanziato sette milioni di euro per intervenire sul dissesto idrogeologico e contenere i danni provocati dalla violenta ondata di maltempo. La situazione richiede interventi urgenti per ripristinare le condizioni di sicurezza nella zona.

Il territorio di Rocca d’Arce, in provincia di Frosinone, affronta una crisi infrastrutturale e abitativa senza precedenti a seguito dei violenti fenomeni meteorologici che hanno colpito l’area tra gennaio e febbraio 2026. Durante l’audizione della XII Commissione consiliare permanente presso la sala Latini, il quadro delineato evidenzia danni strutturali pesanti, con un impatto diretto sulla viabilità e sulla sicurezza dei cittadini, richiedendo un impegno finanziario immediato e una pianificazione a lungo termine per evitare il collasso del sistema territoriale. La situazione descritta da Pantanella, sindaco del comune colpito, rivela come il dissidimento idrogeologico non sia un evento isolato ma un fenomeno diffuso che minaccia l’integrità dell’intero comprensorio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rocca d’Arce nel caos: 7 milioni per fermare il dissesto idrogeologico Due milioni di euro per lottare contro il dissesto idrogeologicoSono iniziati da qualche giorno una serie di interventi sul territorio di Grottazzolina, mirati alla risoluzione di diverse problematiche legate al... Leggi anche: Frana a Rocca d'Arce, paura nel centro storico Orchidee selvatiche Frazione San Carlo Comune di Rocca d'Arazzo Asti - facebook.com facebook il Simbolismo Italiano alla Fondazione Magnani Rocca x.com