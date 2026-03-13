Oggi, venerdì 13 marzo 2026, il governo guidato da Renato Schifani ha annunciato interventi per migliorare la sicurezza idrogeologica di Mondello, concentrandosi su canali e vasche di contenimento. L’obiettivo è mettere in sicurezza le aree soggette a dissesto e prevenire eventuali rischi legati a fenomeni naturali. La decisione arriva dopo una serie di verifiche e studi sul territorio.

Oggi, venerdì 13 marzo 2026, la sicurezza idrogeologica di Mondello diventa priorità assoluta per il governo guidato da Renato Schifani. L’assessore Edy Tamajo ha confermato che i lavori di messa in sicurezza rappresentano un passo concreto per tutelare cittadini e territorio. L’incontro si è svolto nella sede della Struttura commissariale situata in piazza Ignazio Florio. La discussione si è concentrata sulla progettazione esecutiva dei canali di gronda e delle vasche di laminazione tra Mondello e Sferracavallo. Questi interventi sono definiti strategici per mitigare il rischio idrogeologico nell’area. Priorità Strategiche per la Sicurezza del Territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mondello: canali e vasche per fermare il dissesto

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