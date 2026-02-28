Dalla fuga in auto alla pistola giocattolo | raffica di arresti e denunce dei Carabinieri

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della compagnia di Cesenatico hanno eseguito numerosi controlli sul territorio, impiegando militari del Nucleo operativo radiomobile e le stazioni di Gambettola e San Mauro Pascoli. Durante queste operazioni sono stati effettuati diversi arresti e denunce, tra cui un episodio di fuga in auto e il ritrovamento di una pistola giocattolo. Le attività sono state concentrate sulla prevenzione di reati nella zona.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della compagnia di Cesenatico hanno effettuato una serie di servizi straordinari di controllo del territorio, con l'impiego dei militari del Nucleo operativo radiomobile e delle stazioni di Gambettola e San Mauro Pascoli, finalizzato alla prevenzione dei reati in.