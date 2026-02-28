Dalla fuga in auto alla pistola giocattolo | raffica di arresti e denunce dei Carabinieri

Da cesenatoday.it 28 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della compagnia di Cesenatico hanno eseguito numerosi controlli sul territorio, impiegando militari del Nucleo operativo radiomobile e le stazioni di Gambettola e San Mauro Pascoli. Durante queste operazioni sono stati effettuati diversi arresti e denunce, tra cui un episodio di fuga in auto e il ritrovamento di una pistola giocattolo. Le attività sono state concentrate sulla prevenzione di reati nella zona.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della compagnia di Cesenatico hanno effettuato una serie di servizi straordinari di controllo del territorio, con l’impiego dei militari del Nucleo operativo radiomobile e delle stazioni di Gambettola e San Mauro Pascoli, finalizzato alla prevenzione dei reati in. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Maxi operazione dei carabinieri a Roma dal Colosseo alla Stazione Termini: 11 arresti e 17 denunce11 arresti e 17 denunce: è il risultato di una vasta operazione dei Carabinieri condotta ieri sera nelle aree monumentali e nei principali snodi...

Maxi operazione dei carabinieri con raffica di arrestiDalle prime ore della mattinata odierna, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone stanno dando esecuzione a una serie di misure cautelari...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Carabinieri.

Temi più discussi: Inseguimento nella notte a Roma, 5 giovani in fuga su auto a noleggio; Folle fuga sulla Goitese, i ladri speronano l’auto della polizia locale; In fuga su auto rubata: tunisino della mala arrestato dalla polizia e rimesso in libertà dal giudice; Minorenni in fuga su auto nella notte: due inseguimenti ad alta velocità nel Napoletano.

Fuga in auto per le strade di Latina, inseguito e fermato e denunciato dalla Squadra MobileInseguimento a Latina dopo l’alt ignorato: la Squadra Mobile ferma un’auto in via Giulio Cesare. Uomo denunciato a piede libero per resistenza, guida senza patente e alterazione da stupefacenti; paten ... latinaquotidiano.it

Latina, fuga spericolata in auto: denunciato uomo per resistenza e guida sotto effetto di stupefacentiDurante un inseguimento in città, l’uomo senza patente ha messo a rischio pedoni e studenti; rifiutato il trasporto sanitario, è stato deferito in stato di libertà dalla Polizia di Stato ... latinaoggi.eu

Esplora notizie e video correlati all’argomento.