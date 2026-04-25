Borsa con chili di cocaina nascosta sui binari | uomo finisce in carcere

Un uomo è stato arrestato dai carabinieri di Castellammare di Stabia perché trovato in possesso di una borsa contenente diversi chili di cocaina nascosti sui binari. L’arresto è avvenuto durante un controllo e la sostanza stupefacente è stata sequestrata. L’uomo è stato portato in carcere e ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.