Borsa con chili di cocaina nascosta sui binari | uomo finisce in carcere
Un uomo è stato arrestato dai carabinieri di Castellammare di Stabia perché trovato in possesso di una borsa contenente diversi chili di cocaina nascosti sui binari. L’arresto è avvenuto durante un controllo e la sostanza stupefacente è stata sequestrata. L’uomo è stato portato in carcere e ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.
I carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia hanno arrestato un uomo per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. A maggio scorso, avrebbe nascosto nei pressi della stazione di Angri un borsone con dentro 36 chili di cocaina.L'indagineI fatti risalgono alla notte del 3.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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