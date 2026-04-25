Il consigliere comunale di Forza Italia ha proposto di vietare la riproduzione di musica dopo mezzanotte nel centro abitato. La proposta riguarda le aree pubbliche e mira a limitare i disturbi per i residenti. La richiesta arriva nel corso di una discussione sulla regolamentazione delle attività di intrattenimento notturno. La proposta è stata presentata durante una riunione del consiglio comunale.

Tarantini Time Quotidiano?Il consigliere comunale di Forza Italia Massimiliano Stellato ha depositato una mozione in Consiglio Comunale a Taranto per chiedere un intervento deciso e urgente sulla regolamentazione delle emissioni sonore nel quartiere Borgo e nelle aree cittadine ad alta densità abitativa. L’iniziativa nasce dalla necessità di rispondere alle numerose segnalazioni dei residenti e dei professionisti che denunciano ormai da tempo un inquinamento acustico fuori controllo che incide pesantemente sulla qualità della vita dei residenti. Secondo l’esponente del gruppo azzurro non è più rimandabile un atto di indirizzo che porti all’adozione di un’ordinanza sindacale capace di bilanciare le esigenze delle attività commerciali con il sacrosanto diritto al riposo dei cittadini.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Borgo, Stellato: “Stop alla musica dopo mezzanotte”

Notizie correlate

Stretta sulla movida: locali chiusi entro le 2 e stop a vetro e lattine dopo mezzanotteGiro di vite sugli orari della movida e sulle attività commerciali nelle zone più frequentate della città di Caserta.

Leggi anche: Nel borgo brianzolo arriva la zona rossa: locali chiusi entro mezzanotte (in settimana alle 23)