Nel borgo brianzolo arriva la zona rossa | locali chiusi entro mezzanotte in settimana alle 23
Nel comune brianzolo è stata adottata una nuova ordinanza che introduce la zona rossa, con la chiusura dei locali entro le 23 nei giorni feriali e entro la mezzanotte nel fine settimana. La misura, decisa per limitare gli assembramenti e la movimentazione notturna, riguarda specificamente il centro abitato e le attività di intrattenimento. La decisione è stata comunicata alle attività commerciali e ai residenti, in vigore da questa settimana.
Contro la malamovida arriva il pugno di ferro. Zona rossa a Lazzate, con locali chiusi in settimana entro le 23, il venerdì e il sabato entro la mezzanotte. Questa la richiesta del sindaco del piccolo borgo, Andrea Monti. Nel piccolo comune delle Groane, che conta quasi 7.800 abitanti, il primo.🔗 Leggi su Monzatoday.it
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