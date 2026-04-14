Nel borgo brianzolo arriva la zona rossa | locali chiusi entro mezzanotte in settimana alle 23

Nel comune brianzolo è stata adottata una nuova ordinanza che introduce la zona rossa, con la chiusura dei locali entro le 23 nei giorni feriali e entro la mezzanotte nel fine settimana. La misura, decisa per limitare gli assembramenti e la movimentazione notturna, riguarda specificamente il centro abitato e le attività di intrattenimento. La decisione è stata comunicata alle attività commerciali e ai residenti, in vigore da questa settimana.