Nel 2025, la produzione di Parmigiano Reggiano in Emilia ha raggiunto le 4,19 milioni di forme, registrando un aumento rispetto agli anni precedenti. Questo formaggio, simbolo della tradizione locale, continua a essere molto richiesto sia sul mercato nazionale che internazionale. La crescita della produzione testimonia la forte domanda di un prodotto che da sempre rappresenta un punto di riferimento nel settore caseario.

? Cosa sapere La produzione di Parmigiano Reggiano raggiunge 4,19 milioni di forme nel 2025 in Emilia.. Il record commerciale segue il successo del prodotto con 103 medaglie al World Cheese Awards.. La produzione di Parmigiano Reggiano ha raggiunto i 4,19 milioni di forme nel 2025, segnando un incremento rispetto ai 4,079 milioni registrati nel 2024 in un’Emilia che celebra il suo tesoro gastronomico tra storia e arte. Sulle colline emiliane, dove il profumo del latte si intreccia con la memoria dei secoli, il re dei formaggi non è solo un alimento, ma un filo invisibile che lega grandi scrittori del passato alla tavola dei gourmet contemporanei.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Boom di Parmigiano Reggiano: record di produzione e fascino eterno

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