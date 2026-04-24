Svolta a Paduli | Bonavita si ritira crolla il progetto elettorale

A Paduli, Daniele Bonavita ha comunicato ufficialmente il suo ritiro dalla corsa alla carica di sindaco. La decisione comporta la fine del progetto elettorale a lui legato, che era stato presentato in precedenza. La notizia è stata resa nota attraverso una dichiarazione pubblica, lasciando aperta la possibilità di sviluppi futuri in relazione alle prossime consultazioni amministrative.

? Cosa sapere Daniele Bonavita annuncia il ritiro della candidatura alla carica di sindaco di Paduli.. La decisione interrompe la competizione elettorale e costringe i partiti a ricalibrare le strategie.. Daniele Bonavita ha ufficializzato nelle ultime ore il ritiro della propria corsa alla guida del Comune di Paduli, interrompendo bruscamente la competizione elettorale in corso nel territorio. La decisione, comunicata attraverso un messaggio formale, scatta a seguito di una valutazione approfondita sulla realtà politica locale. Secondo quanto riferito dal candidato, non sussistono più le basi necessarie per perseguire con serietà e coerenza quel piano amministrativo che era stato delineato inizialmente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Svolta a Paduli: Bonavita si ritira, crolla il progetto elettorale Notizie correlate Bonavita ritira la propria candidatura a sindaco di Paduli: “Venute meno le condizioni politiche”Tempo di lettura: < 1 minutoCon una comunicazione ufficiale, Daniele Bonavita ha annunciato il ritiro della propria candidatura alla carica di... Amianto Paduli: Bonavita smonta accuse di VessichelliLa questione dell’amianto nell’ex stabilimento dei Laterizi di Paduli riemerge con forza nel dibattito pubblico, trasformandosi in un scontro verbale...