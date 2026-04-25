A Bolzano è stato annunciato un nuovo piano per migliorare il decoro urbano, con interventi che prevedono pulizie straordinarie e sanzioni più severe contro l’abbandono di rifiuti. Durante una conferenza, rappresentanti delle istituzioni hanno illustrato le misure in programma, tra cui l’introduzione di nuovi mezzi di raccolta e controlli più rigorosi. L’obiettivo è ridurre il degrado e mantenere più pulita l’area cittadina.

? Cosa sapere Bedin, Caruso e Girinelli presentano a Bolzano il piano per il decoro urbano.. Nuovi mezzi Seab e sanzioni per contrastare l'abbandono dei rifiuti in città.. Kilian Bedin, Marco Caruso e Andrea Girinelli hanno presentato ieri in piazza Mazzini un piano d’azione per eliminare il degrado urbano a Bolzano, con interventi di pulizia straordinaria che coinvolgeranno ogni quartiere e controlli serrati contro l’abbandono dei rifiuti. La città punta a restituire decoro alle strade e alle piazze, luoghi che la giunta vuole vedere più vissuti, frequentati dai cittadini durante i mercati e le manifestazioni. Il cuore del progetto riguarda la sanificazione: Seab ha mostrato un nuovo mezzo dotato di spruzzatori che opererà nelle prime ore del mattino.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bolzano, piano d’attacco al degrado: pulizie e sanzioni severe

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