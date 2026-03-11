Palermo | via Maqueda solo 2 espositori e sanzioni severe

A Palermo, in via Maqueda, sono stati installati solo due espositori e sono state applicate sanzioni severe. La decisione riguarda il centro storico, dove le autorità stanno rivedendo le regole per l’uso dello spazio pubblico e il commercio ambulante. La nuova normativa mira a limitare le attività non autorizzate, con controlli più stringenti per tutelare l’ordine nel cuore della città.

Il centro storico di Palermo vive un momento di svolta regolamentare che ridefinisce i rapporti tra commercio e spazio pubblico. L’ordinanza firmata dal sindaco Roberto Lagalla impone un tetto massimo di due espositori per ogni attività commerciale lungo via Maqueda e corso Vittorio Emanuele, introducendo sanzioni più severe viola le nuove norme. Questa decisione nasce dalla necessità di contrastare l’occupazione abusiva del suolo pubblico, cercando un equilibrio tra la vitalità economica delle botteghe e il decoro urbano della città. Le nuove regole stabiliscono limiti precisi sulle dimensioni e sui materiali consentiti: gli oggetti devono essere in ferro nero o legno, con un’altezza massima di 1,50 metri e una larghezza non superiore a un metro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

