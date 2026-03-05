Dal 2026 | obbligo integrazione POS e cassa sanzioni severe

Dal 5 marzo 2026 entrerà in vigore l’obbligo di integrazione tra i terminali di pagamento e i registratori di cassa per commercianti, artigiani e ristoratori. Le nuove norme prevedono sanzioni severe per chi non si adegua, rendendo obbligatorio collegare i dispositivi di pagamento elettronico ai registratori di cassa. La misura riguarda tutte le attività commerciali che operano nel settore.

Dal 5 marzo 2026 diventa obbligatoria l'integrazione tra i terminali di pagamento e i registratori di cassa per commercianti, artigiani e ristoratori. L'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità operative che richiedono un collegamento logico senza nuovi acquisti hardware. Le sanzioni non rispetta il termine sono previste dalla legge di Bilancio 2025, mirando a colpire l'evasione fiscale attraverso la tracciabilità totale dei pagamenti elettronici. Il meccanismo del collegamento logico senza nuovi investimenti La novità introdotto dalla normativa non comporta l'acquisto di dispositivi fisici aggiuntivi, ma richiede una configurazione software all'interno dell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

