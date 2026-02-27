servizio civile al don gnocchi quattro posti

Sono disponibili quattro posti per il servizio civile universale 2026 presso il Centro Multiservizi della Fondazione Don Gnocchi, situato in via Galileo Ferraris 30. La possibilità di partecipare si rivolge a chi desidera contribuire alle attività della struttura e approfondire l’esperienza nel settore assistenziale. Le candidature possono essere presentate entro le scadenze previste per il prossimo anno.

Sono quattro i posti a disposizione per svolgere il servizio civile universale 2026 al Centro Multiservizi della Fondazione Don Gnocchi, in via Galileo Ferraris 30. Bisogna avere tra i 18 e i 28 anni. L’impegno durerà un anno per 25 ore settimanali da settembre, con un compenso di 519.47 euro mensili. Il progetto cui i giovani lavoreranno si intitola “Mano nella mano“. I beneficiari sono persone fragili: con disabilità eo anziane. Ragazze e ragazzi svolgeranno azioni a supporto delle attività riabilitative, parteciperanno alla vita quotidiana dell’ospite o paziente e lo aiuteranno in attività assistenziali. Sosterrano le famiglie delle persone fragili e organizzeranno momenti interni con volontari e associazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

