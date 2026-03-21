Le spoglie di don Baldoni Grande evento al Rosario La città stretta in preghiera

Le spoglie di don Baldoni sono state portate al Rosario in un grande evento che ha coinvolto tutta la città, un momento di preghiera collettiva. Don Baldoni era conosciuto come un instancabile organizzatore di attività educative, culturali e ricreative, e negli anni Cinquanta aveva ideato e avviato la costruzione della chiesa del Rosario, uno dei principali luoghi di spiritualità locali.

Un "instancabile realizzatore" di attività educative, culturali e ricreative. Con la lungimiranza, nei primi anni Cinquanta, di immaginare e avviare l’edificazione della "chiesa del Rosario", tra i principali luoghi di spiritualità della città. Concentrare in poche righe la vita di "don Baldò" è missione ardua. Perché monsignor Bernardo Baldoni è stato molto più di un sacerdote per Falconara. Bensì una figura chiave per creare una comunità viva e partecipata. Quella stessa comunità che, alle 17.30 odierne, vivrà un momento di alta valenza collettiva e si riunirà nel suo ricordo. Come anticipato dal Carlino nei giorni scorsi, infatti, alla chiesa della Beata Vergine Maria del Rosario si terrà la cerimonia di deposizione delle spoglie mortali del religioso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le spoglie di don Baldoni. Grande evento al Rosario. La città stretta in preghiera Articoli correlati Le spoglie di Don Baldoni verso la chiesa del RosarioLe spoglie di monsignor don Bernardo Baldoni stanno per tornare alla chiesa della Beata Vergine Maria del Rosario, da lui fortemente voluta ed... Giornata di preghiera dedicata agli istituti penitenziari: la lettera di Don Rosario PetroneCade il 22 febbraio, prima domenica di Quaresima, la giornata di preghiera dedicata agli istituti penitenziari e a tutte le persone che soffrono una... Tutto quello che riguarda Le spoglie di don Baldoni Grande evento... Discussioni sull' argomento Le spoglie di Don Baldoni verso la chiesa del Rosario; A Falconara la cerimonia per la deposizione delle spoglie di don Baldoni nella chiesa del Rosario; Le spoglie di don Baldoni. Grande evento al Rosario. La città stretta in preghiera. Le spoglie di Don Baldoni verso la chiesa del RosarioSabato la messa di suffragio presieduta dal vescovo Spina. L’ex parroco aveva chiesto. di essere sepolto nel santuario. msn.com https://www.veratv.it/articoli/id-75795/falconara---omaggio-a-monsignor-baldoni-storia-religiosa-e-sociale-della-citta facebook Michela Baldoni La crisi del #Myanmar dopo il colpo di Stato del 2021 mette in luce #radici storiche, fratture etniche e dinamiche #geopolitiche che contribuiscono a definire il presente e le prospettive future del Paese x.com