Bologna scivolo al 25 aprile | allontanato l’anziano con bandiere ucraine

Durante il corteo del 25 aprile a Bologna, un anziano è stato allontanato perché esibiva alcune bandiere ucraine. La scena si è verificata tra i partecipanti che manifestavano per ricordare la festa della liberazione. Nessuna altra informazione specifica è stata resa nota riguardo alle ragioni precise di questa decisione o alle eventuali conseguenze per la persona coinvolta.

? Cosa sapere Bologna, un anziano con bandiere ucraine viene allontanato durante il corteo del 25 aprile.. Arcangelo Macedonio e il PD denunciano discriminazione e logiche intolleranti durante la manifestazione.. A Bologna, durante il corteo del 25 aprile, un uomo di circa settant’anni o ottant’anni è stato allontanato dalla manifestazione perché portava con sé i simboli dell’Ucraina e dell’Europa insieme alla bandiera italiana. L’episodio, avvenuto nel pieno delle celebrazioni per la Liberazione, ha generato una forte reazione politica dopo che le immagini del momento sono diventate virali. Il signore, descritto come pacifico, si trovava tra i partecipanti sostenendo la propria appartenenza a un’associazione ucraina che aveva aderito alla sfilata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bologna, scivolo al 25 aprile: allontanato l’anziano con bandiere ucraine Notizie correlate Si presentano con bandiere ucraine al corteo del 25 aprile a Roma: Matteo Hallissey e Ivan Grieco aggrediti con spray al peperoncino – Il video«Siamo stati aggrediti brutalmente al corteo del 25 aprile da militanti di Cambiare Rotta. Leggi anche: 25 aprile: Calenda, a Roma fascisti cacciano bandiere ucraine da corteo, vergogna