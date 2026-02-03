Stasera alle 20:45, Bologna e Milan si affrontano allo stadio Dall’Ara per la partita della 23esima giornata di Serie A. La sfida si gioca in un clima di attesa, con entrambe le squadre che cercano punti importanti in classifica. La partita sarà trasmessa in diretta tv e disponibile anche in streaming. I tifosi sono pronti a seguire da vicino il match, che promette emozioni e colpi di scena.

Bologna Milan streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A. BOLOGNA MILAN STREAMING TV – Oggi, martedì 3 febbraio 2026, alle ore 20,45 Bologna e Milan scendono in campo allo stadio Dall’Ara di Bologna, partita valida per la 23esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Bologna Milan in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita di Serie A tra Bologna e Milan sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Bologna Milan streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

