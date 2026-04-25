Nella sfida tra Bologna e Roma, l'attenzione si concentra sulle scelte di formazione delle due squadre. L'allenatore della Roma sembra puntare su Castro in attacco, mentre Dybala potrebbe tornare in campo dopo un infortunio. La partita si svolge nel contesto di un momento di cambiamenti societari per la squadra capitolina, che cerca punti per mantenere vive le speranze di qualificazione in Champions League.

Dopo lo scossone in dirigenza con l'addio di Ranieri, la Roma va a caccia di punti a Bologna per restare aggrappata alla lotta per un posto nella prossima Champions. Italiano lancia Rowe dal primo minuto e si affida alle certezze Castro e Orsolini. Gasperini riabbraccia Dybala, che però partirà dalla panchina, e punta su El Shaarawy. Queste le probabili formazioni di Bologna-Roma.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bologna-Roma, probabili formazioni: Italiano punta su Castro, si rivede Dybala?

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