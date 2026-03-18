Bologna rivoluzione a Roma | Italiano cambia dieci uomini e punta su Castro

Nella mattinata di oggi, a poco tempo dall'inizio della partita contro la Roma, il Bologna ha effettuato dieci cambi nell'undici titolare, puntando su un nuovo portiere. Al quartier generale di Casteldebole, si è saputo che l’esperto portiere Lukasz Skorupski non sarà più in campo per questa partita, segnando un importante cambio di rotazione nella rosa. La formazione emiliana si prepara alla sfida con novità in difesa e in attacco.

Nella mattinata di oggi, a poche ore dal fischio d’inizio della sfida decisiva contro la Roma, il quartier generale di Casteldebole è scosso da una notizia che altera gli equilibri difensivi: la stagione di Lukasz Skorupski è virtualmente conclusa. La lesione di medio-alto grado al bicipite femorale sinistro costringerà l’estremo difensore polacco a uno stop di almeno sette settimane, promuovendo titolare Federico Ravaglia nel momento più delicato dell’anno. Nonostante l’impasse, il tecnico Vincenzo Italiano sembra intenzionato a varare una vera e propria rivoluzione strutturale, confermando il solo Jhon Lucumí rispetto alla formazione vista al Mapei Stadium e puntando sulla straordinaria verve esterna della compagine rossoblù. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Bologna, rivoluzione a Roma: Italiano cambia dieci uomini e punta su Castro Articoli correlati Bologna-Udinese, le formazioni ufficiali: Italiano punta su Castro, Runjaic con BuksaBologna e Udinese si affrontano al Dall'Ara per il posticipo della 26ª giornata di Serie A. LIVE Alle 20.45 Bologna-Udinese, le ufficiali: Italiano punta su Castro, Runjaic con Solet e Zaniolo(4-3-3) Skorupski; Joao Mario, Vitik, Lucumi, Miranda; Sohm, Freuler, Pobega; Orsolini, Castro, Rowe. Approfondimenti e contenuti su Bologna rivoluzione a Roma Italiano... Temi più discussi: La rivoluzione gentile del traffico in via Roma funziona: panta rei (e l'oasi di Boeri adesso ha un senso); Bologna. Cuba chiama… Partiamo! Serata di sostegno alla rivoluzione cubana; La rivoluzione si guida a Roma: Open Weekend Lexus per il nuovo RZ con l'innovativo volante One Motion Grip; Manuel Agnelli alla ricerca dei ‘Suoni dal futuro’. Formazioni ufficiali Bologna-Roma: la scelta su Hermoso, rivoluzione GaspA poco più di un’ora dal fischio d’inizio di Bologna-Roma, le scelte di Gian Piero Gasperini hanno cancellato ogni dubbio sull’impiego di Mario Hermoso e non solo. Alle prese con un’emergenza totale ... asromalive.it Bologna-Roma 1-1, gol e highlights: pari all'andata, Pellegrini risponde a BernardeschiLeggi su Sky Sport l'articolo Bologna-Roma 1-1, gol e highlights: pari all'andata, Pellegrini risponde a Bernardeschi ... sport.sky.it Agosto 1455, Bologna. Un uomo si avvicina alla torre della Magione e annuncia che la sposterà. Non la demolirà, non la ricostruirà altrove. La sposterà, com'è, intera, con le sue fondamenta a oltre 13 metri di profondità. Si chiama Aristotele Fioravanti. È ingeg - facebook.com facebook Eventi 18 marzo a Bologna e dintorni: Angelina Mango, il libro di Carlo Verdelli e Metropolis x.com