In vista della partita tra Bologna e Roma, il difensore del Bologna ha dichiarato che la stagione non è ancora conclusa e che il team punta a vincere. Pochi minuti prima dell'inizio del match, Lucumi ha parlato ai microfoni di DAZN sottolineando l’importanza di questa sfida, che assegna punti fondamentali per la classifica europea. Nessuna altra dichiarazione o dettaglio è stato fornito in questa occasione.

Pochi istanti prima del fischio d’inizio di Bologna-Roma, il difensore rossoblù Jhon Lucumi è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare i temi tattici di una sfida che mette in palio punti pesanti per la zona Europa. Il centrale colombiano ha subito confermato l’indiscrezione tattica della vigilia: il tecnico Vincenzo Italiano ha scelto di abbandonare la difesa a quattro per schierarsi a specchio con i giallorossi. “Sì, oggi abbiamo cambiato modulo passando alla difesa a tre”, ha esordito Lucumi, minimizzando però l’impatto della novità strutturale. Secondo il difensore, si tratta di una soluzione già collaudata in momenti chiave della stagione, come la finale di Coppa Italia e il cammino in Europa League: “Abbiamo lavorato bene su questo sistema, siamo in grado di interpretarlo al meglio per portare a casa la vittoria”.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Bologna-Roma, Lucumi avvisa: “Stagione non finita, vogliamo vincere”

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