Bologna Lucumì rivela | Contro l’Aston Villa non siamo favoriti ma vogliamo superare le aspettative A volte sbaglio per superficialità ecco la verità sul mio rinnovo

Jhon Lucumì ha parlato alla vigilia della partita di Europa League contro l’Aston Villa. Il difensore ha detto che la squadra non parte favorita, ma punta a superare le aspettative. Ha anche menzionato di aver commesso errori per superficialità e ha fornito dettagli sul suo rinnovo contrattuale. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate in vista dell’incontro che si giocherà nei prossimi giorni.

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