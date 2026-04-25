Bologna-Roma 0-2 pagelle | Malen 7,5 imprendibile El Aynaoui 7 decisivo Svilar 6,5 alla Garella Orsolini 6,5 ci prova

La Roma ha ottenuto una vittoria per 2-0 contro il Bologna grazie alle reti segnate nel primo tempo da Malen ed El Aynaoui. Malen ha ricevuto una valutazione di 7,5 per aver dato prova di grande imprevedibilità, mentre El Aynaoui ha conquistato un 7 per il suo ruolo decisivo. Svilar si è distinto con un 6,5, parando alcune occasioni, e Orsolini ha tentato di creare occasioni senza successo, assegnandogli un 6,5. La squadra romagnola si trova ora a 61 punti in classifica.

Due lampi giallorossi ad alimentare la corsa Champions. La Roma ha vinto a Bologna grazie alle reti, entrambe nel primo tempo, di Malen ed El Ayanoui ed è salita a 61 punti in classifica, portandosi a due sole lunghezze dalla zona Champions (in attesa di Milan-Juve). La formazione di Gasperini, recuperati Wesley e Pisilli, e scesa in campo per la prima volta dopo l'addio di Ranieri, ha approcciato alla gara in modo aggressivo indirizzando subito la sfida grazie al destro firmato Malen. I giallorossi hanno congelato il punteggio al termine del primo tempo con l'olandese che ha ricambiato l'assist e ha permesso a El Aynaoui di segnare.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Bologna-Roma 0-2, pagelle: Malen (7,5) imprendibile, El Aynaoui (7) decisivo, Svilar (6,5) alla Garella, Orsolini (6,5) ci prova Notizie correlate Pagelle Bologna-Roma 0-2: Malen e El Aynaoui showLa Roma risponde presente nel momento più delicato della sua stagione e, nonostante il terremoto societario delle ultime ore, espugna il Renato... Pagelle Bologna Roma: Malen incontenibile, brilla anche El Aynaoui! Colpevole la difesa dei felsinei. I VOTIMercato Inter, rebus Diouf: la posizione del giocatore e della società sul suo futuro. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Bologna-Roma: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Il quadro delle semifinali di Europa League è completo; Calcio Live News: in campo Bologna-Roma (0-2); Tabellone Europa League 2026 aggiornato, il cammino verso la finale: gli incroci delle semifinali. Bologna-Roma diretta: decidono Malen ed El Aynaoui. Le reazioni LIVEQuartro confronto stagionale tra le due formazioni. La prima dei giallorossi dopo la separazione con Ranieri: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Serie A: la Roma ritrova la vittoria esterna, 2-0 a Bologna nella settimana delle polemicheBologna-ROMA 0-2 Rete di Neil EL AYNAOUI! Altro break fulmineo della Roma che riesce a trovare il raddoppio, sempre con El Aynaoui e Malen protagonisti, ma questa volta a parti invertite: cross ... ansa.it La Roma batte il Bologna Gasperini prova a mettere pressione alla Juve - facebook.com facebook , I giallorossi vincono contro il Bologna con le reti di Malen e El Aynaoui nel primo tempo e accorciano sulla Juve che domenica sera affronterà il Milan a San Siro #Corrieredellosport #Bologna #Roma x.com