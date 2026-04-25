Bologna-Roma formazioni ufficiali | Pisilli trequartista

Alle ore 20:45 di oggi, allo stadio Renato Dall’Ara si svolge la partita tra Bologna e Roma, valida per la trentaquattresima giornata di Serie A. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e tra i protagonisti c’è Pisilli, che giocherà nel ruolo di trequartista. L’incontro rappresenta un momento importante del campionato, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo per ottenere i tre punti.

Tutto pronto allo stadio Renato Dall’Ara per il calcio d’inizio di Bologna-Roma, sfida cruciale per la trentaquattresima giornata di Serie A. I giallorossi, attualmente sesti con 58 punti, cercano il colpo esterno per accorciare sulla Juventus, distante cinque lunghezze e ferma al quarto posto. Gian Piero Gasperini, nel bel mezzo della tempesta societaria post-Ranieri, ha sciolto le riserve puntando su una formazione che presenta una novità tattica rilevante nel reparto offensivo. Davanti a Svilar, la linea difensiva resta quella dei “titolarissimi” con Mancini, Ndicka ed Hermoso. La vera sorpresa arriva però dalla trequarti: Gasperini ha deciso di avanzare il raggio d’azione di Niccolò Pisilli, che agirà insieme a Soulé nel supporto dell’unica punta Donyell Malen.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Bologna-Roma, formazioni ufficiali: Pisilli trequartista Notizie correlate Bologna-Roma, formazioni: torna Hermoso, Cristante trequartistaIl Dall’Ara si prepara a accogliere la versione più pragmatica e camaleontica della Roma targata Gian Piero Gasperini. Leggi anche: Formazioni ufficiali Roma-Cagliari: Gasperini lancia Pisilli, Malen guida l’attacco Panoramica sull’argomento Temi più discussi: I convocati giallorossi per Bologna-Roma; Bologna-Roma oggi in TV, dove vederla su DAZN o Sky e in streaming: orario e formazioni; Serie A, le formazioni ufficiali di Parma-Pisa; Bologna-Roma, le probabili formazioni: Wesley e Pisilli titolari, davanti c’è ElSha. LIVE - Bologna-Roma, le formazioni ufficiali: Wesley titolare. C'è El AynaouiI giallorossi sono pronti a scendere in campo al Dall'Ara contro la squadra di italiano. Ecco la diretta testuale del match ... ilromanista.eu Bologna-Roma, le formazioni ufficiali: Italiano cambia modulo. Out El Shaarawy, dentro El AynaouiE' tutto pronto al Dall'Ara per il fischio di inizio tra il Bologna e Roma, match valido per la 34^ giornata del campionato italiano di Serie. tuttomercatoweb.com Tanti cambi in Bologna-Roma: le formazioni ufficiali - facebook.com facebook #Bologna- #Roma, le formazioni ufficiali x.com