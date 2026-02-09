Formazioni ufficiali Roma-Cagliari | Gasperini lancia Pisilli Malen guida l’attacco

Pochi minuti al calcio d’inizio all’Olimpico, dove Roma e Cagliari scendono in campo per il posticipo della 24ª giornata di Serie A. Gasperini sorprende, schierando Pisilli dal primo minuto, mentre Malen guida l’attacco dei giallorossi. I tifosi sono pronti, l’arbitro si prepara a dare il via alla partita.

Pochi istanti al fischio d'inizio della sfida tra Roma e Cagliari, posticipo della 24ª giornata di Serie A all'Olimpico. Gian Piero Gasperini scioglie le riserve e punta su una formazione che coniuga muscoli e qualità tecnica: la novità principale è rappresentata dall'inserimento di Pisilli dal primo minuto in mediana al fianco di capitan Cristante. Una scelta di "gamba" per il tecnico nerazzurro, che sceglie di rinforzare il centro del campo confermando la difesa a tre composta da Mancini, Ndicka e il neo-riscattato Ghilardi. Sulle corsie esterne agiranno Celik e Wesley, chiamati al doppio compito di copertura e spinta per rifornire l'unico riferimento offensivo, Donyell Malen.

Questa sera all’Olimpico Roma e Cagliari scendono in campo per una partita fondamentale per la corsa alla Champions.

Torino e Roma si preparano alla sfida di campionato, dopo aver interrotto la serie di vittorie consecutive.

