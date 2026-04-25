La partita tra Bologna e Roma si è conclusa con un risultato di 0-2 in favore della squadra ospite. La vittoria permette alla squadra di raggiungere 61 punti in classifica, restando a due lunghezze dalla Juventus quarta. La Roma di Gasperini si è mostrata giovane, con un gioco verticale e un’identità ben definita, caratteristiche evidenti nel modo in cui ha affrontato il match.

Bologna-Roma 0-2 è il manifesto di Gian Piero Gasperini. Non tanto per il risultato — che pure porta la Roma a 61 punti, a -2 dalla Juventus quarta — ma per come è arrivato. Tutto nel primo tempo, tutto con l’impronta del tecnico: pressing alto, verticalità immediata, giovani che giocano come veterani. E soprattutto: una squadra che sa chi è e cosa vuole fare. Dopo settimane di veleni extracampo, la risposta migliore è arrivata dal campo. Malen-El Aynaoui, la coppia che racconta la nuova Roma. Al 7? Malen ha già sbloccato la partita: percussione di Wesley, palla in profondità, l’olandese freddo a tu per tu con Ravaglia. Gol da attaccante vero, il quinto in sei partite.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Bologna-Roma 0-2, questa è la Roma di Gasperini: giovane, verticale e con un’identità chiara

Notizie correlate

Como, Fabregas post-vittoria con la Roma: «Dopo questa partita bisogna mantenere umiltà. Ecco cosa è successo alla fine con Gasperini»Massara a Sky: «Oggi una partita molto importante, questo club non rinuncerà mai a fare mercati coerenti!» Como, Fabregas post-vittoria con la Roma:...

La Roma non sbaglia e vince a Bologna con Malen e El Aynaoui: Gasperini si riavvicina alla ChampionsUno-due nel primo tempo e Bologna KO: la Roma di Gasperini vince e si prende tre punti pesantissimi per continuare a sperare nel 4° posto.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Bologna-Roma: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Il quadro delle semifinali di Europa League è completo; Calcio Live News: in campo Bologna-Roma (0-2); Tabellone Europa League 2026 aggiornato, il cammino verso la finale: gli incroci delle semifinali.

Serie A: la Roma ritrova la vittoria esterna, 2-0 a Bologna nella settimana delle polemicheBologna-ROMA 0-2 Rete di Neil EL AYNAOUI! Altro break fulmineo della Roma che riesce a trovare il raddoppio, sempre con El Aynaoui e Malen protagonisti, ma questa volta a parti invertite: cross ... ansa.it

Bologna-Roma diretta: decidono Malen ed El Aynaoui. Le reazioni LIVEQuartro confronto stagionale tra le due formazioni. La prima dei giallorossi dopo la separazione con Ranieri: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

La Roma batte il Bologna Gasperini prova a mettere pressione alla Juve - facebook.com facebook

, I giallorossi vincono contro il Bologna con le reti di Malen e El Aynaoui nel primo tempo e accorciano sulla Juve che domenica sera affronterà il Milan a San Siro #Corrieredellosport #Bologna #Roma x.com