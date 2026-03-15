Como Fabregas post-vittoria con la Roma | Dopo questa partita bisogna mantenere umiltà Ecco cosa è successo alla fine con Gasperini
Dopo la partita tra Como e Roma, il centrocampista Cesc Fabregas ha parlato ai media. Ha sottolineato l’importanza di mantenere umiltà dopo la vittoria e ha riferito di quanto accaduto alla fine del match con Gasperini. Le sue parole sono state rilasciate durante un’intervista a Sky Sport. La squadra si prepara ora alle prossime sfide, seguendo le indicazioni del tecnico.
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