Como Fabregas post-vittoria con la Roma | Dopo questa partita bisogna mantenere umiltà Ecco cosa è successo alla fine con Gasperini

Da calcionews24.com 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la partita tra Como e Roma, il centrocampista Cesc Fabregas ha parlato ai media. Ha sottolineato l’importanza di mantenere umiltà dopo la vittoria e ha riferito di quanto accaduto alla fine del match con Gasperini. Le sue parole sono state rilasciate durante un’intervista a Sky Sport. La squadra si prepara ora alle prossime sfide, seguendo le indicazioni del tecnico.

Massara a Sky: «Oggi una partita molto importante, questo club non rinuncerà mai a fare mercati coerenti!» Roma, Gasperini non ci sta dopo il Como: «Espulsione Wesley? Questo non è niente! Non entra neanche, si sposta addirittura. Poi la partita cambia» Sarri prima di Lazio Milan: «Ritrovare la nostra gente è bellissimo! Patric ci può dare qualcosa» Roberto Mancini rientra in Qatar: fine del blocco in Italia, torna alla guida dell’Al-Sadd. Tutti i dettagli Bayern Monaco con il quinto portiere contro... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

como fabregas post vittoria con la roma dopo questa partita bisogna mantenere umilt224 ecco cosa 232 successo alla fine con gasperini
© Calcionews24.com - Como, Fabregas post-vittoria con la Roma: «Dopo questa partita bisogna mantenere umiltà. Ecco cosa è successo alla fine con Gasperini»

Articoli correlati

Leggi anche: Como, Fabregas dopo la vittoria contro il Lecce: «3 punti pesanti per dare continuità dopo Milan e Juve. Ho detto questa cosa alla squadra!»

Como, Fabregas svela il suo segreto: "Ecco cosa faccio alle 2 di notte dopo una partita"Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha svelato il suo rituale post-partita in conferenza stampa.

Altri aggiornamenti su Como Fabregas post vittoria con la Roma...

Temi più discussi: Como, Fabregas: La vittoria che mi dà più soddisfazione. Butez è da nazionale; Cagliari Como, intervista Cesc Fàbregas; Fabregas dopo il successo di Cagliari: la frecciatina sull'erba alta; Cagliari- Como, Pisacane sfida l’amico Fabregas: Grande allenatore, sarà un piacere abbracciarlo.

Como, Fabregas: Ciò che è successo a fine partita...Ecco tutte le parole dell'allenatore del Como, Cesc Fabregas, dopo la vittoria per 2-1 contro la Roma di Gian Piero Gasperini ... gianlucadimarzio.com

PAGELLE COMO-ROMA 2-1: passo Champions per FabregasLe pagelle di Como-Roma, gara giocata alle 18.00 di oggi tra due squadre davvero molto forti e alla ricerca di un posto in Champions. calciomercato.it

Trova facilmente notizie e video collegati.