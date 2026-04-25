Bologna proprio non ci siamo | tramortito dalla Roma e fischiato da tutto il Dall’Ara

Durante la partita disputata al Dall’Ara, il Bologna ha subito una sconfitta interna contro la Roma, la decima in campionato e la nona nelle ultime undici gare giocate in casa. I fischi dei tifosi si sono fatti sentire principalmente durante l’intervallo, mentre alla fine del match sono stati più contenuti. La squadra ha perso un’altra occasione davanti al proprio pubblico, in una serie di risultati che si sono accumulati nel corso della stagione.

Bologna, 25 aprile 2026 – Tanto tuonò, che piovvero i fischi sul Bologna, di tutto il Dall’Ara – più all’intervallo che a fine gara, ma facilmente udibili -, dopo la decima sconfitta interna in campionato: la nona, qui, nelle ultime undici gare. Male, anzi Malen, il tuttofare bomber giallorosso che spacca a metà la partita, segnando prima e servendo l’assist a El Aynaoui: un doppio graffio che basta alla Roma per passare sotto alla Maratona, contro un Bologna di una morbidezza a tratti disarmante. E le settimane no di casa rossoblù, tra dichiarazioni avventate e sconfitte pesanti - tutte per altro senza quasi colpo ferire, contro Aston Villa, Juve e Roma -, continuano, facendo traballare sempre più l’ottavo posto.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Bologna, proprio non ci siamo: tramortito dalla Roma e fischiato da tutto il Dall’Ara Notizie correlate Bologna-Milan, tutto quello che c’è da sapere sul match del Dall’AraQuesta sera, alle ore 20:45 presso lo Stadio Dall'Ara, andrà in scena Bologna-Milan, posticipo della Serie A Enilive 2025-2026 valevole per la... Bologna-Roma, il Dall’Ara ruggisce: 27mila per la sfida ChampionsIl Bologna si prepara alla sfida cruciale contro la AS Roma in un clima di tregua armata tra la tifoseria e l’allenatore Vincenzo Italiano. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Bologna, speranza nuovo stadio: Comune e club cercano investitori; Bologna e Fiorentina eliminate, Italia fuori dalle coppe; In trasferta a Bologna: cosa vedere in città prima della partita al Dall’Ara.; Bologna e Fiorentina eliminate, non ci sono più italiane nelle coppe. Bologna, proprio non ci siamo: tramortito dalla Roma e fischiato da tutto il Dall’AraI giallorossi si impongono in trasferta per 2-0 con le reti di Malen ed El Aynaoui. Bruttissimo primo tempo dei rossoblù che nella ripresa creano qualche occasione ma non riescono mai a riaprire il ma ... ilrestodelcarlino.it Bologna-Roma, diretta Serie A: risultato in tempo reale, le ultime sulle formazioniI giallorossi scendono in campo al Dall'Ara per la 34ª giornata di campionato. In palio 3 punti chiave per la corsa all'Europa ... tuttosport.com #BolognaRoma 0-2, questa è la Roma di Gasperini: giovane, verticale e con un’identità chiara Malen ed El Aynaoui firmano la vittoria al Dall'Ara. La Roma di Gasperini è il suo manifesto: giovani, pressing, verticalità e identità - facebook.com facebook Triplice fischio al Dall'Ara Vinciamo noi con i gol nel primo tempo di Malen e El Aynaoui #BolognaRoma x.com