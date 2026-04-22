Bologna-Roma il Dall’Ara ruggisce | 27mila per la sfida Champions

A Bologna, circa 27.000 tifosi hanno assistito alla partita contro la Roma, con il Dall’Ara che ha vibrato durante l’incontro. La sfida, valida per la Champions League, si è svolta in un clima di relativa tranquillità tra la tifoseria e l’allenatore della squadra ospite. Le due squadre si preparano a affrontare un match decisivo in una stagione ricca di aspettative e tensioni.

Il Bologna si prepara alla sfida cruciale contro la AS Roma in un clima di tregua armata tra la tifoseria e l’allenatore Vincenzo Italiano. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il pubblico del Dall’Ara ha scelto di sospendere le contestazioni seguite alle polemiche post-Juventus per sostenere la squadra nell’ultimo mese di campionato. Per il match di sabato è previsto il “pienone” con oltre 27.000 spettatori, nonostante il blocco della trasferta imposto ai residenti nella Capitale che ridurrà la presenza dei sostenitori giallorossi a sole 250 unità. Il futuro della panchina rossoblù resta tuttavia un’incognita che incide sulla programmazione a Casteldebole.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Bologna-Roma, il Dall’Ara ruggisce: 27mila per la sfida Champions Notizie correlate Bologna-Aston Villa: Italiano sfida il destino al Dall’AraIl Bologna si prepara ad affrontare l’Aston Villa nella prima sfida andata dei quarti di finale dell’Europa League, con il match in programma giovedì... Notte di gala al Dall’Ara: il derby d’Europa tra Bologna e Roma vale il riscattoIl sipario dell’Europa League si alza su una sfida che profuma di storia e necessità: Bologna e Roma si affrontano nell’andata degli ottavi di finale... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il quadro delle semifinali di Europa League è completo; Tabellino partita Bologna U20 vs Roma U20; Italiano, con il Bologna sarà addio: dalla Roma al Napoli, futuro in una big; Roma: contro il Bologna si rivedono due titolari. Bologna-Roma: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streamingI giallorossi vogliono ripartire dopo il pari dell'Olimpico contro l'Atalanta: si gioca sabato 25 aprile alle 18. Tutte le informazioni per i tifosi ... ilromanista.eu Bologna-Roma (Europa League): orario, dove vederla in TV e pronosticoIl derby italiano tra Bologna e Roma è senza dubbio uno degli appuntamenti più attesi degli ottavi di finale di Europa League. Il match d'andata si svolgerà al Dall'Ara, dove i rossoblù, che ai playof ... 90min.com Giudice Sportivo: novità verso Bologna-Roma Arrivano aggiornamenti dalla Lega Serie A in vista di Bologna-Roma. Tra i provvedimenti segnalati c’è anche quello che riguarda la Roma. Terza sanzione stagionale per Niccolò Pisilli, ammonito per comport - facebook.com facebook Bologna-Roma, Italiano prepara il big match: rientra Dominguez, stop Bernardeschi x.com