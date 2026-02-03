Bologna-Milan tutto quello che c’è da sapere sul match del Dall’Ara

Questa sera alle 20:45 al Dall’Ara si gioca Bologna-Milan, uno dei match più attesi della Serie A. I tifosi sono pronti a seguire la partita, che promette emozioni e sorprese. Il Bologna cerca punti importanti in casa, mentre il Milan vuole confermarsi in testa alla classifica. Entrambe le squadre arrivano cariche, e il pubblico si aspetta una gara aperta e ricca di azione.

Questa sera, alle ore 20:45 presso lo Stadio Dall'Ara, andrà in scena Bologna-Milan, posticipo della Serie A Enilive 2025-2026 valevole per la 23esima giornata. Un incontro davvero importate per i rossoneri che dovranno assolutamente conquistare i 3 punti per rimanere il più possibile vicino all'Inter capolista. Ecco, di seguito, tutto quello che c'è da sapere sul match: (Fonte acmilan.com) - Primo appuntamento del mese per il Milan, di scena sul campo del Bologna per il posticipo della 23ª giornata di Serie A. Una sfida che mette in palio punti pesanti in chiave europea quella che metterà di fronte i rossoneri, secondi in classifica, e i rossoblù, desiderosi di rientrare nella corsa ai piazzamenti continentali. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

