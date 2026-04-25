Bologna nel silenzio | così la società ha deciso di proteggere la squadra in vista della Roma La ricostruzione di quanto successo

A Bologna, la società ha deciso di mantenere il massimo riserbo in vista della partita contro la Roma. La squadra si è preparata senza particolari interventi pubblici o dichiarazioni ufficiali, in un clima di discrezione. La presenza di Vincenzo Italiano, allenatore della squadra avversaria, non si è fatta notare durante le ultime attività di allenamento o eventi pubblici. La situazione si è sviluppata in modo silenzioso, senza annunci ufficiali o comunicazioni esterne.

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