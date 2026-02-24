Napoli De Laurentiis furioso dopo gli errori di Chiffi con l’Atalanta! Telefonata a Gravina ha contestato questi episodi a sfavore La ricostruzione di quanto successo

Da calcionews24.com 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

De Laurentiis si è arrabbiato a causa di alcune decisioni sbagliate dell’arbitro Chiffi durante la partita contro l’Atalanta. Ha chiamato Gravina per sollevare il problema e chiedere spiegazioni. L’imprenditore ha evidenziato gli episodi che hanno penalizzato il suo team. La discussione si è concentrata sui vari errori arbitrali che hanno influenzato il risultato finale. Ora si attendono eventuali chiarimenti ufficiali sulla vicenda.

© Calcionews24.com - Napoli, De Laurentiis furioso dopo gli errori di Chiffi con l’Atalanta! Telefonata a Gravina, ha contestato questi episodi a sfavore. La ricostruzione di quanto successo

De Laurentiis lancia una frecciata a Sky dopo Cremonese Napoli! Il motivo e la ricostruzione di quanto successoDopo la recente vittoria del Napoli contro la Cremonese, il presidente De Laurentiis ha rivolto alcune critiche a Sky, evidenziando divergenze sui commenti e l’analisi del match.

De Laurentiis ha chiamato Gravina dopo Atalanta-NapoliDe Laurentiis ha contattato Gravina dopo il match Atalanta-Napoli, segnato da una decisione arbitrale contestata che ha influenzato il risultato finale.

