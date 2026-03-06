Neymar finisce nei guai! Denunciato dalla cuoca della sua villa a Rio de Janeiro la ricostruzione di quanto successo

Neymar è stato denunciato dalla cuoca della sua villa a Rio de Janeiro. La donna ha presentato una denuncia dopo aver avuto un alterco con il calciatore brasiliano. Secondo quanto riferito, la situazione ha coinvolto questioni legate a comportamenti e atteggiamenti dell’atleta durante il confronto. La denuncia è stata depositata presso le autorità locali, che stanno ora valutando la vicenda.

Neymar denunciato dalla cuoca della sua villa di lusso: lavorava fino a 16 ore senza pauseGuai in vista per Neymar che è stato denunciato dalla cuoca che ha lavorato per lui fino a febbraio: nei documenti presentati dagli avvocati si parla... Neymar denunciato dalla sua cuoca: "Lavorava 16 ore al giorno trasportando pezzi di carne di 10 kg" (Record)La donna afferma di aver avuto problemi alla colonna vertebrale e all'anca e vorrebbe che il calciatore gli paghi le spese mediche e gli...