Il Bologna ha perso in casa contro la Roma in una partita che ha avuto ripercussioni sulla posizione in classifica e sull’umore della squadra. Dopo questa sconfitta, il giocatore italiano ha dichiarato di non voler mollare e ha annunciato l’intenzione di rafforzare la propria posizione in ottavo posto. La squadra si prepara ora alle prossime gare con la determinazione di migliorare il risultato.

Il Bologna esce sconfitto dal confronto casalingo contro la Roma, un risultato che pesa sulla classifica e sul morale dell’ambiente felsineo. Al termine del match, Vincenzo Italiano è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare un momento decisamente complesso, segnato dai fischi del Dall’Ara. Il tecnico non ha cercato alibi, puntando il dito sulla gestione dei momenti chiave: “Non molliamo la presa, altrimenti non saremmo qui a cercare di sistemare le cose. Purtroppo abbiamo subito gol all’inizio e alla fine del primo tempo: sono momenti cruciali in cui non devi concedere nulla, perché poi la partita cambia radicalmente. Abbiamo colpito l’ennesimo palo e pagato troppa superficialità dietro.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Bologna, lo sfogo di Italiano: “Non mollo, ora blindiamo l’ottavo posto”

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