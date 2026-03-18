Bologna parla Italiano | Partita spartiacque? Per me essendo un ottavo non lo è Confermo quel 51% per la Roma e 49% per noi

L'allenatore del Bologna ha commentato la partita, affermando che non la considera un momento decisivo, nonostante il risultato a ottavo di finale. Ha confermato le percentuali di possibilità attribuite alla Roma, pari al 51%, e alla sua squadra, al 49%. La sua opinione si basa sulla percezione della gara come parte di un percorso più ampio, senza considerarla un punto di svolta.

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