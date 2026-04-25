Bologna Lepore contestato dai Pro Pal Lancio di verdure contro FdI

A Bologna, il sindaco Matteo Lepore è stato contestato da alcuni membri dei Pro Pal, con alcuni attivisti che hanno criticato la sua gestione. Durante la manifestazione, sono state rimosse alcune bandiere ucraine e alcuni partecipanti hanno lanciato verdure contro la sede del partito di maggioranza. La protesta si è svolta senza incidenti registrati.

Contestazione al sindaco Matteo Lepore, censura delle bandiere ucraine e lancio di verdure contro la sede di FdI. Oggi, a Bologna, i ProPal e la sinistra antagonista hanno offerto uno spettacolo non proprio degno del 25 aprile. Stamattina, mentre il sindaco Lepore stava parlando in piazza del Nettuno in occasione della Festa della Liberazione, una cinquantina di ProPal hanno disturbato il suo intervento gridando: "Sindaco parla di Gaza non solo di Minneapolis" e invitandolo a prendere le distanze dal conflitto in Medio Oriente. I manifestanti, oltre alle bandiere della Palestina, avevano in mano anche cartelli con la scritta: 'Liberazione ieri dal fascismo, oggi dal sionismo' e 'Free Palestine, liberazione dal sionismo e dal fascismo'.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Bologna, Lepore contestato dai Pro Pal. Lancio di verdure contro FdI Notizie correlate Matteo Lepore contestato mentre parla, bandiere strappate: ecco il 25 Aprile pro-PalMomenti di tensione al corteo del 25 aprile, a Roma, quando alcuni manifestanti con bandiere ucraine sono stati cacciati e spinti al grido "Via i... Corteo oggi a Bologna: in 6mila contro Meloni, Lepore e Piantedosi. Lancio di verdura davanti alla sede FdIBologna, 25 aprile 2026 - “Resistenza contro guerra, imperialismo e governo Meloni. Una raccolta di contenuti Si parla di: 25 aprile a Bologna, il programma tra cerimonie istituzionali e concerti. Corteo da piazza dell’Unità. Bologna, Lepore contestato dai Pro Pal. Lancio di verdure contro FdIA Bologna show dei Pro Pal e della sinistra antagonista che contestano il sindaco, impediscono a un anziano di sfilare con la bandiera ucraina e imbrattano una sede di FdI ... ilgiornale.it 25 aprile: a Bologna attivisti pro-Pal contestano il sindaco LeporeUn gruppo di attivisti pro Palestina ha contestato il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, nel corso del suo intervento in piazza del Nettuno per l'81esimo anniversario della Liberazione. Al grido di 'P ... ansa.it