Momenti di tensione al corteo del 25 aprile, a Roma, quando alcuni manifestanti con bandiere ucraine sono stati cacciati e spinti al grido "Via i fascisti dal corteo". Le bandiere sono state strappate e c'e' stato un acceso diverbio tra alcuni manifestanti con la polizia intervenuta per separarli. "Siete dei nazisti" l'accusa di alcuni partecipanti al corteo ufficiale, mentre i pro Ucraina si allontanano cantando "Bella Ciao". E le cose non vanno meglio a Bologna dove un gruppo di attivisti pro Palestina ha contestato il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, nel corso del suo intervento in piazza del Nettuno per l'81esimo anniversario della Liberazione.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Matteo Lepore contestato mentre parla, bandiere strappate: ecco il 25 Aprile pro-Pal

Notizie correlate

Scontri al corteo del 25 aprile a Roma: bandiere strappate e feritiAGI - Momenti di tensione al corteo del 25 aprile, a Roma, quando alcuni manifestanti con bandiere ucraine sono stati cacciati e spinti al grido "Via...

Askatasuna, "ringraziamo Meloni": bandiere pro Pal e No Tav al corteo"Askatasuna vuol dire libertà, Askatasuna siamo tutti noi, siamo solo all'inizio": così gli antagonisti che si sono ritrovati davanti alla stazione...

Contenuti di approfondimento

Argomenti più discussi: La sinistra riesce a schiantarsi pure a 30 all’ora; Il Pd esplode in Emilia, il sindaco di Modena contro Lepore: Solo una bandierina ideologica | Libero Quotidiano.it.

25 aprile, attivisti pro-Pal contestano Lepore: Parla di GazaUn gruppo di attivisti pro Palestina ha contestato il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, nel corso del suo intervento in piazza del Nettuno per l'81esimo anniversario della Liberazione. (ANSA) ... ansa.it

25 aprile, Lepore: L'antifascismo non si archivia, sia giornata di unità nazionaleAbbiamo fatto tanto per la pace in Europa e nel nostro Paese, oggi festeggiamo la Liberazione dell'Italia. Così Matteo Lepore a margine delle celebrazioni del 25 aprile in piazza del Nettuno a Bolog ... ansa.it

In una piazza Nettuno gremitissima il sindaco Matteo Lepore dà il via alle celebrazioni del 25 aprile. “Diciamolo chiaro e tondo, il 25 aprile è la giornata più bella del nostro Paese e della nostra storia. Una giornata anche di festa anche se non possiamo dimen - facebook.com facebook

Incontro proficuo con il Sindaco di #Bologna Matteo Lepore per rafforzare la cooperazione tra Romania e Italia a livello locale. Le città sono motori fondamentali di innovazione, cultura ed economia. @comunebologna x.com