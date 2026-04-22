Bologna trovato cadavere dopo 9 anni per lo Stato è ancora vivo | ora la vedova ottiene il certificato di morte

A Bologna, dopo nove anni dal ritrovamento di un corpo, lo Stato ha riconosciuto ufficialmente la morte di una persona. La Questura ha depositato gli atti presso il Comune, segnando un passaggio formale nella vicenda. La vedova ha ottenuto il certificato di morte, chiudendo così la lunga attesa legata alla scomparsa. La notizia si inserisce in un contesto di attenzione pubblica e legale sulla vicenda.

Dopo il clamore mediatico, la Questura ha depositato gli atti sul ritrovamento di Stefano Bertusi al Comune di Bologna. A Fanpage.it l'avvocata Iannuccelli spiega che a breve il certificato di morte, atteso dalla vedova per andare avanti, sarà depositato.🔗 Leggi su Fanpage.it

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