Dopo undici anni si conclude finalmente il caso D'Ausilio. L'ex capogruppo del Pd a Roma annuncia di sentirsi libero e di aver superato un lungo incubo. Ricorda ancora bene il giorno in cui tutto iniziò, nel dicembre del 2014, con la prima ondata dell'inchiesta sul cosiddetto mondo di mezzo. Ora si dice sollevato, pronto a voltare pagina.

“Ricordo benissimo quando iniziò tutto questo, era il dicembre del 2014, con la prima ondata della cosiddetta inchiesta mondo di mezzo. Mi sono dimesso pochi mesi dopo, nel giugno del 2015, benché non avessi ricevuto alcun avviso di garanzia, ma lo feci perché il tenore degli attacchi, la pressione e la gogna mediatica mi avevano spinto in questa direzione. Lascia tutto e da allora è iniziata una lunghissima traversata nel deserto. Complicatissima sul piano personale, che capisce solo chi ha avuto la sfortuna di cadere in questa tenaglia che ti sospende la vita, non ti consente di chiedere un mutuo, di sottoscrivere un contratto e, soprattutto, ti crea il vuoto attorno. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L'ex capogruppo del Pd a Roma D'Ausilio assolto dopo 11 anni: "Per me è la fine di un incubo", dice al Foglio

Il Tribunale di Roma ha assolto D’Ausilio, ex capogruppo del Pd a Roma, chiudendo una vicenda che si è trascinata per più di dieci anni.

L'ex capogruppo del Pd a Roma D'Ausilio assolto dopo 11 anni: Per me è la fine di un incubo, dice al FoglioPer oltre 10 anni a processo con le accuse di corruzione e abuso d'ufficio in uno dei filoni dell'inchiesta Mondo di mezzo. A ottobre 2024 la Procura di Roma aveva chiesto l'assoluzione. Irragionevol ... ilfoglio.it

Mondo di Mezzo: prescrizione per Buzzi, assolti ex capogruppo Pd ed ex direttore AmaIl tribunale di Roma assolve Francesco D'Ausilio e Giovanni Fiscon, mentre Salvatore Buzzi non sarà perseguito per prescrizione. romadailynews.it

