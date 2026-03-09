Prezzo del gas in aumento in Europa oltre i 64 € MWh | rischi per le bollette

Le quotazioni del gas naturale in Europa hanno superato i 64 euro per megavattora lunedì 9 marzo, segnando un nuovo aumento. La crescita dei prezzi ha riacceso le preoccupazioni sulla tenuta delle bollette per le famiglie e le imprese. La situazione ha attirato l’attenzione di analisti e governi, mentre il mercato energetico si confronta con questa escalation.

Il prezzo del gas naturale in Europa ha registrato una nuova impennata nella mattinata di lunedì 9 marzo, riportando lo spettro della crisi energetica al centro del dibattito continentale. Al Ttf di Amsterdam, il principale mercato di riferimento per il gas europeo, i contratti futures per aprile hanno guadagnato oltre il 20% in apertura di seduta, raggiungendo quota 64 euro per megawattora, il livello più alto dal 2022. In parallelo, sul mercato Ice di Londra, il prezzo del gas ha superato gli 800 dollari per 1.000 metri cubi, con un aumento dall'inizio della giornata superiore al 27%. Un rally che riporta alla mente i momenti più bui della crisi energetica del 2021-2023, quando la dipendenza dal gas russo e l'invasione dell'Ucraina mandarono in tilt i mercati europei.