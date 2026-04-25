Bollette +27% | il grido d’allarme dell’imprenditore a Civitanova

A Civitanova Marche, un imprenditore ha segnalato un incremento del 27% nelle bollette. La notizia riguarda un aumento dei costi energetici che ha coinvolto le attività locali. L'imprenditore ha espresso preoccupazione per l'impatto di questa variazione sui suoi costi operativi. La questione delle tariffe energetiche più alte è stata oggetto di attenzione da parte di diversi operatori economici della zona.

? Cosa sapere L'imprenditore Germano Ercoli segnala a Civitanova Marche un aumento del 27% delle bollette.. L'azienda Eurosuole investe 4 milioni di kilowatt in fotovoltaico per contrastare i costi energetici.. A Civitanova Marche, l’imprenditore Germano Ercoli ha affrontato il presidente della Regione Francesco Acquaroli e la sottosegretaria per l’Economia Lucia Albano evidenziando come le bollette di marzo siano aumentate del 27% rispetto al mese precedente all’interno dello stabilimento Eurosuole. L’incontro avvenuto ieri pomeriggio nello scalo produttivo di Ercoli non ha segnato solo il cinquantesimo anniversario dell’azienda, nata dalla visione del titolare in gioventù, ma ha trasformato un momento celebrativo in un grido d’allarme per il settore calzaturiero.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bollette +27%: il grido d’allarme dell’imprenditore a Civitanova Notizie correlate Leggi anche: In vista dell'8 marzo, l'Unicef lancia un grido d'allarme e una campagna di sensibilizzazione che non possiamo ignorare Bollette alle stelle: il grido di Starmer contro i leader mondialiDurante una missione diplomatica in Medio Oriente, Keir Starmer ha espresso profondo scontento per l’instabilità globale che sta colpendo...