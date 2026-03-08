In vista dell' 8 marzo l' Unicef lancia un grido d' allarme e una campagna di sensibilizzazione che non possiamo ignorare

In vista dell’8 marzo, l’Unicef Italia ha avviato una campagna di sensibilizzazione chiamata «Non restare in silenzio» dedicata alla lotta contro la violenza di genere. La campagna si concentra sull’importanza di parlare e agire per proteggere le donne e le ragazze, sottolineando il ruolo delle istituzioni e della società nel contrasto a ogni forma di abuso. La campagna si rivolge a tutto il pubblico, evidenziando l’urgenza di intervenire.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti In Italia 6,4 milioni di donne hanno subito violenza. L’Unicef lancia l'allarme per le giovanissime: «Attente ai falsi miti sull'amore». Con il video appello della campionessa di pallavolo Alessia Orro (askanews) — In occasione della Giornata Internazionale della Donna (l’8 marzo), l’Unicef Italia lancia la campagna Non restare in silenzio dedicata al contrasto alla violenza di genere. Il messaggio è rivolto in particolare alle adolescenti: un invito a cogliere alcuni campanelli d’allarme che a volte vengono sminuiti. Perché nelle relazioni affettive — sostiene... 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - In vista dell'8 marzo, l'Unicef lancia un grido d'allarme e una campagna di sensibilizzazione che non possiamo ignorare L'associazione Thamaia lancia la campagna di sensibilizzazione "Agata: una donna che ha detto NO"In occasione delle celebrazioni dedicate a Sant’Agata, l’Associazione Thamaia lancia anche quest’anno la campagna di comunicazione dal titolo “Agata,... Rissa fuori lo stadio comunale tra giovanissime, Borrelli: "Campanello d'allarme che non possiamo ignorare"Un' aggressione in pieno giorno è quella che si è verificata all'esterno dello stadio comunale ‘Augusto Bisceglie’ di Aversa. Contenuti e approfondimenti su In vista dell'8 marzo l'Unicef lancia.... Temi più discussi: Non restare in silenzio, il video dell’Unicef contro la violenza sulle donne per l’8 Marzo; 8 marzo, Unicef: contro la violenza di genere, Non restare in silenzio; Violenza di genere, UNICEF lancia la campagna Non restare in silenzio con Alessia Orro; Non restare in silenzio, l'Unicef contro la violenza di genere. Violenza di genere, UNICEF lancia la campagna Non restare in silenzio con Alessia OrroIn vista della Giornata internazionale della donna dell’8 marzo, UNICEF Italia ha avviato la campagna di comunicazione Non restare in silenzio ... orizzontescuola.it In occasione dell’8 marzo UNICEF lancia una campagna contro la violenza di genere8 marzo, Giornata Internazionale della Donna: UNICEF Italia lancia campagna Non restare in silenzio contro la violenza di genere con la pallavolista Alessia Orro. newtuscia.it Reggio, blitz della Polizia locale tra Piazza del Popolo e piazzetta Unicef: sgomberati ambulanti abusivi, Daspo urbano e tre denunce https://gazzettadelsud.it/p=2181177 - facebook.com facebook UNICEF Firenze: Laboratori per Bambini A marzo nelle Biblioteche fiorentine "Racconti senza confini": letture e giochi su inclusione (6-10 anni). Eventi gratuiti dal 5 al 28/03. Info: cultura.comune.fi.it/dalle-redazion… #Firenze #Bambini #UNICEF x.com