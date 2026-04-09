Durante una visita in Medio Oriente, il leader di un partito politico ha espresso preoccupazione per l’aumento dei costi delle bollette energetiche e per l’instabilità mondiale che sta influenzando le spese delle famiglie nel Regno Unito. La sua dichiarazione si rivolge ai leader internazionali, evidenziando il disagio dei cittadini di fronte a questa situazione economica. Nessuna altra informazione su eventuali interventi o reazioni da parte di altri attori coinvolti.

Durante una missione diplomatica in Medio Oriente, Keir Starmer ha espresso profondo scontento per l’instabilità globale che sta colpendo direttamente il portafoglio dei cittadini britannici. Il Primo Ministro ha tracciato un filo diretto tra le manovre di leader come Putin e Trump e l’impennata delle bollette energetiche, mentre la tensione tra Stati Uniti, Israele e Iran continua a scuotere i mercati mondiali. Il clima a Londra è diventato elettrico. Mentre il Paese si prepara a sfide elettorali locali dove il costo della vita sarà il tema centrale, Starmer ha manifestato apertamente la sua frustrazione durante un colloquio con ITV News.... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bollette alle stelle: il grido di Starmer contro i leader mondiali

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