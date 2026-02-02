Garlasco rivelazione di Giada Bocellari avvocata di Stasi sugli altri atti in mano a Procura e carabinieri
La difesa dell’ex ergastolano Giosuè Stasi rivela che ci sono nuovi atti in mano a Procura e carabinieri. L’avvocata Giada Bocellari conferma che le indagini proseguono su altri elementi, oltre a quelli già noti, e che si sta lavorando su Sempio. La vicenda si muove ancora, mentre gli investigatori continuano a raccogliere prove.
Delitto di Garlasco, a Mattino Cinque Giada Bocellari, avvocata di Alberto Stasi, sostiene che Procura e carabinieri abbiano in mano “altri atti” oltre ai computer e invita a puntare su “dati oggettivi”. In studio il confronto con il consulente di Andrea Sempio, Armando Palmegiani, tra analisi informatiche e ipotesi sul movente. Garlasco, le parole di Giada Bocellari sugli “altri atti” Bocellari sulla privacy di Stasi e Sempio Il confronto tra Bocellari e Palmegiani sul movente Garlasco, le parole di Giada Bocellari sugli “altri atti” In diretta a Mattino Cinque nella giornata di oggi – lunedì 2 febbraio – Giada Bocellari, avvocata di Alberto Stasi, è tornata sul lavoro di Procura e carabinieri e ha spiegato di aspettarsi un percorso centrato su elementi verificabili: “Credo che l’attività della procura e dei Carabinieri sarà quella di ancorarsi a dati oggettivi, lo sottolineo”. 🔗 Leggi su Virgilio.it
