Disagi per la viabilità | due sensi unici alternati tra Vietri e Cava e tra Vietri e Salerno

Da questa mattina sono in vigore due sensi unici alternati lungo la strada statale 18 tra Vietri e Cava, e tra Vietri e Salerno. La decisione serve a gestire i lavori di manutenzione e provoca disagi per chi si sposta in zona. Molti automobilisti si trovano a dover fare attenzione ai segnali e a pianificare diversamente i loro percorsi. La circolazione è più lenta e si formano code, soprattutto nelle ore di punta. I lavori sono previsti per alcuni giorni, e le autorità invitano alla pazienza e alla prudenza.

Due ordinanze per gestire diversi interventi sulla SR ex SS 18, con l'attivazione di sensi unici alternati in tratti distinti della stessa arteria stradale Al via da oggi, due sensi unici alternati sulla SR ex SS 18, esattamente uno tra Vietri e Cava e l'altro tra Vietri e Salerno. La Provincia, infatti, ha emanato due ordinanze per gestire diversi interventi, entrambi in vigore a partire dal 2 febbraio. Disposto, dunque, il senso unico alternato tra Vietri sul Mare e Cava de' Tirreni nel tratto compreso tra il km 47+550 e il km 49+331, prorogando un provvedimento precedente la cui conclusione era stata ritardata da condizioni meteorologiche avverse.

