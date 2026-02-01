Resta bloccata al rifugio del Pellegrino | donna salvata dal Soccorso Alpino

Questa mattina, una donna è rimasta bloccata al rifugio del Pellegrino, a Cava de' Tirreni. I soccorritori del Soccorso Alpino sono intervenuti subito e l’hanno portata in salvo. La donna si trovava in difficoltà e non riusciva a muoversi. Sul posto sono arrivati i tecnici che l’hanno aiutata a scendere in sicurezza. Per fortuna, nessuna grave conseguenza.

La 56enne, di origini cilentane, è stata imbarcata a bordo dell’elicottero e trasportata presso il più vicino ospedale. In mattinata, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania sono stati allertati per una donna in difficoltà presso il rifugio del Pellegrino all’Avvocata a Cava de' Tirreni. Si trattava di una 56enne, di origini cilentane, colta da forti crampi alle gambe che le hanno impedito di lasciare il rifugio. Allertato sia il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania sia l’elisoccorso 118 di Salerno che ha sbarcato l’equipe sanitaria nei pressi del rifugio. La donna è stata imbarcata a bordo dell’elicottero e trasportata presso il più vicino ospedale.🔗 Leggi su Salernotoday.it

