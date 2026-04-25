Blitz in un centro analisi | scoperte gravi irregolarità a Petilia

Il 22 aprile, i carabinieri hanno effettuato un sopralluogo in un centro analisi a Petilia Policastro a causa di presunte irregolarità riscontrate nelle attività svolte. Durante l’ispezione, sono state trovate alcune anomalie che hanno portato all’avvio di approfondimenti. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle irregolarità emerse o sulle eventuali conseguenze legali.

? Cosa sapere Carabinieri ispezionano centro analisi a Petilia Policastro il 22 aprile per irregolarità.. Sequestrata documentazione sanitaria per verificare l'attendibilità delle analisi cliniche effettuate ai pazienti.. I Carabinieri della stazione di Petilia Policastro hanno accertato diverse irregolarità presso un centro di analisi cliniche durante un’ispezione mirata avvenuta nella mattinata del 22 aprile, che ha portato alla denuncia del responsabile della struttura. L’intervento coordinato ha la partecipazione attiva dei militari locali insieme a due nuclei specializzati dell’Arma: il Nucleo ispettorato del lavoro di Crotone e il Nucleo antisofisticazione e sanità di Cosenza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Blitz in un centro analisi: scoperte gravi irregolarità a Petilia Notizie correlate Blitz carburanti: 795 irregolarità scoperte, prezzi falsati alle pompeLa Guardia di Finanza ha sferrato un attacco senza precedenti alla speculazione sui carburanti, rilevando che il 73% delle verifiche effettuate tra... Gravi irregolarità in laboratorio di analisi nel Brindisino: sospeso accreditamento regionaleBRINDISI - Gravi criticità all’interno di un noto laboratorio di analisi cliniche della provincia di Brindisi. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Centro storico sotto la lente: blitz della polizia con cane antidroga. Spaccio e furti nel mirino; Colleferro, blitz antidroga in centro: cani poliziotto incastrano un pusher. Sequestrati 45 grammi di hashish; Blitz nel centro storico: sequestrato night club trasformato in discoteca abusiva; Controlli antidroga. Blitz della polizia locale. Espulso un 34enne. Blitz anti droga dei carabinieri. A finire nei guai un’intera famigliaQuesta notte a Ercolano i carabinieri della locale stazione sono stati impegnati in un blitz anti-droga. Nella lente dei controlli un’abitazione nel centro ... napolivillage.com Blitz della Polizia di Stato: sequestro di un night club abusivo nel centro di RomaUn locale di Roma trasformato in una discoteca abusiva è stato sequestrato dalla Polizia di Stato. Accertate gravi violazioni strutturali e di sicurezza. Titolare denunciata. lamilano.it 25 aprile, blitz di Extintion Rebellion: coperte statue "fasciste". "Colpite" le statue di Cesare e Augusto alle Porte Palatine di Torino donate dal Duce. L'atto dimostrativo contro il "decreto Sicurezza" https://www.rainews.it/tgr/piemonte/articoli/2026/04/25-aprile-bli - facebook.com facebook Blitz nel palazzo occupato di Tor Cervara e al Quarticciolo: 8 arresti e cinque stranieri fermati ift.tt/DWlOLS3 x.com