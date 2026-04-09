Tra il 12 e il 25 marzo, la Guardia di Finanza ha condotto controlli su vari punti vendita di carburanti, riscontrando irregolarità nel 73% delle verifiche. In totale, sono state identificate 795 violazioni legate a pratiche scorrette, tra cui prezzi falsati e irregolarità nelle certificazioni. Questa operazione si inserisce in un'azione di contrasto alla speculazione, con un focus particolare sui comportamenti illeciti nelle pompe di benzina.

La Guardia di Finanza ha sferrato un attacco senza precedenti alla speculazione sui carburanti, rilevando che il 73% delle verifiche effettuate tra il 12 e il 25 marzo presentava irregolarità. Il controllo capillare lungo l’intera catena distributiva è scattato per arginare le anomalie nei prezzi causate dalle tensioni geopolitiche in Medio Oriente, portando a una massiccia attività ispettiva che ha coinvolto il nucleo antitrust e i reparti territoriali. Il bilancio dei controlli: tra omissioni e prezzi falsati. Tra il 12 e il 25 marzo scorso, le forze dell’ordine hanno condotto 1.089 interventi mirati, scoprendo ben 795 violazioni. I dati... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blitz carburanti: 795 irregolarità scoperte, prezzi falsati alle pompe

Prezzi dei carburanti a Frosinone, scattano i controlli della Finanza. Scoperte 18 irregolarità tra i distributoriI militari del Comando Provinciale intensificano le verifiche sulla rete stradale ciociara per garantire la trasparenza delle tariffe alla pompa.

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